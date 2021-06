annonse

Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 1,47 prosent og endte på 1.122,89 poeng tirsdag.

Oljeprisen steg samtidig til over 70 dollar fatet, for første gang på hele to år.

Ved stengetid ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,19 dollar fatet, noe som er en oppgang på 1,31 prosent fra åpningen. Det kom etter at Opec og flere andre oljeproduserende land ble enige om å øke oljeproduksjonen de neste månedene.

– Det virker som 70-dollargrensen var et viktig brudd for sentimentet i aksjene i sektoren, sier Danske Bank-analytiker Steffen Evjen til E24.

Equinor-aksjen ble mest omsatt, og kursen økte med 4,81 prosent.

