Viggo Kristiansen gleder seg til å være enn fri mann. Likevel har han forståelse for at det er delte meninger om løslatelsen. Det sier forsvarer Bjørn André Gulstad.

– Kristiansen har stor forståelse for at det er delte meninger. Han vil forsøke å ligge lavt. Det er også en gruppe der ute som mener at han burde sittet lenger i fengsel. Han ønsker ikke provosere noen, sa Gulstad til pressen utenfor inngangen til Ila fengsel i 17.45-tiden mandag, ifølge NTB.

Tirsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg med at Kristiansen skal løslates. Det er ennå uklart når han slipper ut av fengselet.

Gulstad skildret en grepet 42-åring, under et møte etter at avgjørelsen var klar.

– Et minnerikt og sterkt møte. Jeg så blanke øyne. Det var tanker om risiko og andres oppfattelse av saken. Det var en reflektert Viggo Kristiansen som tar sin egen rolle rundt denne saken veldig på alvor, sa advokaten.

Viggo Kristiansen vil ikke møte pressen når han løslates..

