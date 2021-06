annonse

Etter at nesten halve året er gått, har vindkraftproduksjonen i Tyskland gått ned 20 prosent i forhold til i fjor. Den er også klart lavere enn samme periode i 2019.

Mens vindkraften på denne tid i fjor hadde kvernet fram 68 terrawattimer, er resultatet så langt i år 55 TWh. Svikten er omtrent like stor både til havs og på land, ifølge bransjetall fra Windbranche.de.

Landbasert vindkraft dominerer i Tyskland, og den var ned hele 35 prosent i første kvartal, ifølge en pressemelding datert 31. mai fra vindkraftvennlige AG Energiebalanzen.

Siden har det jevnet seg noe ut, men mye tyder fortsatt på at Tyskland i år kan komme til å få sin første nedgang i vindkraftproduksjonen siden det grønne energiskiftet startet.

Svikten i vindkraft har medført sterk vekst i bruken av både gass, stein- og brunkull. CO2-utslippene økte med ca. 10 millioner tonn i 1. kvartal, skriver AGEB.

Ikke desto mindre sank den totale strømproduksjonen med 0,8 prosent fra det lave nivået i korona-året 2020. Kraftproduksjonen i Tyskland har falt siden 2017. Strømprisen er blant verdens høyeste, og både husholdninger og bedrifter prøver å spare mest mulig.

Hovedårsaken til svikten sies å være labre vindforhold. Men til dette kommer at 2021 er det første året da gamle vindkraftverk for alvor begynner å falle ut av subsidiesystemet, samtidig som utbyggingen av ny vindkraft er redusert til en brøkdel av hva den var i glansårene.

Ca. 4 gigawatt kapasitet faller ut i år, og over 15 gigawatt innen utgangen av 2025, ifølge CLEW, Clean Energy Wire, som er tilhenger av energiomstillingen. Bransjen håper å installere vel 1,5 GW ny vindkraft i år, og noe tilsvarende pr. år framover. Det tegner til et saftig netto underskudd.

Kraftverkene som utgår greier seg ikke uten støtte. Under 25 prosent av dem egner seg for modernisering, og to tredeler ligger i områder som ikke tillater at de erstattes av nye, store og moderne turbiner, skriver CLEW.

Tyskland har i likhet med øvrige EU-land store utslippsreduksjoner å innfri framover mot 2030, og vindkraft er tiltenkt hovedrollen.

Her er det visst noe som ikke stemmer.

