NTB melder at hundeeieren er siktet for brudd på loven om hundehold etter at et barn døde i Brumunddal i helgen som følge av angrep av to hunder.

Innlandet politidistrikt opplyser at de to hundene, som ble avlivet lørdag, var av rasene rottweiler og golden retriever.

Hundeeieren er siktet etter hundelovens paragraf 28, som omhandler straff for en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt unnlater å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig angriper eller skader en person.

Strafferammen etter denne paragrafen er bøter eller fengsel inntil seks måneder og bot.

Politiet fortsetter med å klarlegge omstendighetene rundt hendelsen. Kriminalteknikere undersøkte åstedet lørdag.