Nylig ble det kjent at norske myndigheter vil gjøre det straffbart å samarbeide med utenlandsk etterretning for å påvirke samfunnsdebatt og utfall av valg (VG 12.05.2021:

”Kan gi ti års straff: Vil straffe samarbeid om valgpåvirkning”). Får myndighetene det som de vil, vil slik virksomhet kunne straffes med fengsel i inntil 10 år. Det er grunn til å spørre hvilken rett norske myndigheter har til å fordømme behandlingen av den opposisjonelle russiske bloggeren Aleksej Navalnyj når de selv vil straffeforfølge forsøk på å påvirke interne politiske prosesser i samarbeid med utenlandske miljøer.

At virksomheten til Navalnyj og hans tilhengere er finansiert av vestlige etterretningsorganisasjoner og fond for utbredelse av vestlige verdier er det ingen tvil om. At den vestlige støtten til Navalnyj skyldes en tro på at han dersom om han skulle komme til makten, ville føre en politikk Vesten ville være tjent med – kombinert med en oppfatning av at han er egnet til å skape splittelse og oppløsning – er det ingen tvil om. Og det er heller ingen tvil om at Navalnyj har som mål å påvirke samfunnsdebatten og utfallet av valg i hjemlandet.

Norske myndigheter vil trolig forsvare støtten til Navalnyj med at Russland til forskjell fra Norge ikke er et demokrati, og at Navalnyj har rett til å samarbeide med utenlandske miljøer og å motta finansiell støtte fra disse siden han ellers ikke ville ha hatt noen mulighet til å nå ut med sitt budskap i hjemlandet. Min påstand er at det er mindre demokrati og pluralisme og langt vanskeligere å nå ut med meninger som bryter med vedtatte sannheter, her på berget enn i Russland. Dersom personer som Navalnyj har rett til å motta finansiell støtte fra utlandet og å samarbeide med utenlandske miljøer, inkludert fremmede etterretningstjenester, for å nå ut med sitt budskap, slik norske myndigheter hevder at de har, må norske borgere ha den samme retten til å samarbeide med utenlandske miljøer for å nå ut med sitt budskap i norsk offentlighet.

Hvorfor vil norske myndigheter nekte norske borgere de rettighetene de mener at dissidenter i land som Russland, Kina og Iran har krav på, nemlig retten til å fremme egne politiske oppfatninger gjennom samarbeid med utenlandske miljøer, inkludert etterretningsorganisasjoner? Hvorfor skal ikke jeg kunne motta støtte fra en russisk oligark – eller for den saks skyld russisk etterretning – til å drive mitt russiske opplysningssenter og dermed etter evne påvirke politikk og samfunnliv her i landet når norske myndigheter gjentatte ganger har krevd at Navalnyj og hans tilhengere uforstyrret må få bedrive sitt utenlandsfinansierte påvirkningsarbeid i Russland? Kan du svare meg på det, justisminister Monica Mæland?

