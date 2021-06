annonse

Idet stadig flere utenlandske journalister må forlate Kina, mister omverdenen oversikt over hva som skjer der.

Ifølge tall fra de utenlandske korrespondentenes sammenslutning i Kina, FCCC, gjengitt i Klassekampen, har minst 18 journalister blitt utvist fra landet på et halvannet år, mens flere har flyktet.

I takt med at journalistene flykter eller kastes ut, samt stadig vanskeligere arbeidsforhold for dem som fortsatt jobber i landet, mister omverdenen oversikt over hva som skjer inne i Kina. Det «utgjør et tap for alle som ønsker å forstå landet», heter det i et opprop fra FCCC.

Keith Richburg, tidligere korrespondent i Kina for Washington Post, som i dag leder senteret for journalistikk og medier ved Universitetet i Hongkong, mener at vi er på vei tilbake til situasjonen før 1980, da journalistene satt i andre land og forsøkte å forstå Kina.

– Mange artikler om Kina blir nå skrevet av folk som ikke befinner seg i landet. Det er klart at vi kan ende med å vite veldig lite om hva som skjer inne i landet, sier han.

Kontrollere narrativet

Kinesiske myndigheter ønsker å gjøre det lettere å stoppe negativ pressedekning av kommunistpartiet og landets leder Xi Jinping.

– Kineserne har aldri likt utenlandske journalister, som med den kritiske dekningen sin undergraver Kinas internasjonale image og kommunistpartiets legitimitet. Og nå er ikke journalistene velkomne lenger, forklarer Richburg.

I det utenlandsk presse forlater landet, fyller statskontrollerte medier – som nyhetskanalen CGTN, avisa China Daily og nyhetsbyrået Xinhua – tomrommet. Disse beskrives ofte som myndighetenes propagandakanaler, og er nå «spredt over hele verden».

– Kommunistpartiet har alltid forsøkt å kontrollere sitt eget narrativ, og nå har de endelig sin egen globale megafon, sier Richburg.

Ifølge en ny rapport fra Det internasjonale journalistforbundet (IFJ) har Kina brukt denne megafonen til å pynte på imaget sitt under coronapandemien, blant annet ved å oversvømme utenlandske medier med positive saker.

«Beijing er i gang med å omforme det globale medielandskapet, nasjon for nasjon», heter det i rapporten med navnet «Unmasking China’s Global Strategy».

