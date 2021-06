annonse

En vanlig knep om man ikke finner rasisme, er å finne opp rasisme.

Denne gangen er det Norges mest berømte kunstner, Edvard Munch. Han har malt flere tusen bilder, og syv av dem er av en farget mann.

Da er oppskriften klar, det bare å helle litt vann på mølla, og en skaper noe rasisme ut av det, også. Slik at vi skal få en god porsjon skyldfølelse og skamme oss enda litt mer. Det er de vanlige som dukker opp, slik som Guro Sibeko og Mohamed Abdi, for anledningen titulerer sistnevnte seg som kurator, selv om han egentlig er samfunnsviter.

Abdi er kjent som en refsende samfunnsdebattant, der han påpeker at nordmenn er rasister og benekter at de finnes antisemittisme blant muslimer. Guro Sibeko er også veldig opptatt av rasisme, og har uttalt at Resett er til stor skade for ytringsfriheten. Med et slik gjeng, så er konklusjonen klar – før en børster støv av maleriene.

Munchs modell Sultan Abdul Karem jobbet på et sirkus i 1916. Man vet ikke mer om Karem, om det var hans egentlige navn, eller hvor han kom fra.

Han stilte opp som modell og maleriene skal nå stilles ut på Munchmuseet. Under tittelen «Gi meg et nytt navn». Det gjelder blant annet portrettet «Neger med grønt skjerf». Museet sier at i dag kan kunsten oppfattes som rasistisk og diskriminerende, og de vil revidere «Hva vil vi kalle bildene i dag», spør de og har lagt dem ut med hashtaggen: #gimegetnavn.

– Edvard Munchs kunst og tiden den ble skapt i kan hjelpe oss å forstå vår tids debatt om strukturell rasisme, skriver kurator Mohamed Abdi, og førstekonservator Lars Toft-Eriksen, i VG.

Munchmuseet forteller at Mohamed Abdi er lærer og skribent, og har vært spaltist i Klassekampen, Morgenbladet og Dagsavisen. Han er særlig opptatt av hvordan det flerkulturelle samfunnet i Norge skal være mest mulig inkluderende. Lars Toft-Eriksen er førstekonservator ved MUNCH, og har en doktorgrad i kunsthistorie med Edvard Munch som tema. Toft-Eriksen har spesialkompetanse innen modernisme og 1900-tallets avantgarde, men arbeider også med samtidskunst.

«En riktig tiltalende neger»

Det skal en slektning av Munch ha skrevet i sin dagbok, han var sønnen til Edvards kusine, og Abdi og Toft-Eriksen mener det er en «nedlatende formulering». De skriver at sirkus brukte etnisitet som underholdning. Der ble afrikanere og andre etniske grupper framstilt i stigmatiserende, umenneskeliggjørende og rasistiske forestillinger, som om at de var primitive, underutviklede, ville og nærmest dyriske.

– Det vil si forestillinger eller ideer dypt forankret i en kulturs ideologi, politikk, sosiale liv eller for den saks skyld dens former for underholdning.

Munch var ikke politisk, han var heller ikke utpreget sosial, og hadde et brått og oppfarende gemytt. For å ta opp tråden i spekulasjonen omkring denne mystiske Sultan Abdul Karem, kan han ha hatt en positiv innvirkning på den mannevonde kunstneren. Han var ifølge denne slektningen mye på Munchs atelier på Ekely og derav kan han ha blitt beskrevet som «En riktig tiltalende …». Nei, nå må jeg slutte, så jeg ikke ødelegger hele den rasistiske konstruksjonen om at afrikaneren var et offer og Munch en overgriper.

– Munchs maleri «Kleopatra og slaven» kan forstås som en refleksjon over disse forestillingene, over forestillingen om afrikanere som primitive, seksuelt aggressive og dyriske. Men ved å trekke opp et perspektiv tilbake til sultanene, oldtidens Egypt og slaveriets historie viser maleriet at disse forestillingen nettopp bare er kulturelle forestillinger eller fordommer som tjener utnyttelsen av andre mennesker.

Nå som Norges største kunstner har fått rasistkortet så er det i god antirasistisk ånd å trekke paralleller frem til vår tid.

– Hva er så vår tids forestillinger om etniske minoriteter? Svarene er ikke like åpenbare som de var på Munchs tid. I dag har vi en større bevissthet omkring rasisme som samfunnsproblem, men en rekke vitnesbyrd og undersøkelser forteller oss like fullt at rester av gamle stereotypiske forestillinger lever videre i vår tid.

Her kommer den strukturelle rasismen inn, de skriver at den finnes i arbeidslivet, hvis en ikke blir kalt inn til jobbintervju, eller ikke får svar på en boligannonse, blir stoppet av politiet eller blir nektet adgang på utested.

– Slike underliggende og strukturelle forestillinger er dypt forankret i vår kultur og historie. Det kan dreie seg om forestillinger om latskap, voldelighet eller lavere intelligens. Nyere forskning viser at tidligere tiders forestillinger om afrikanske menn som særskilt virile og promiskuøse, fortsatt er svært utbredt.

Tolkningen av Munch kunst avslører at samfunnet er ikke lenger gjennomsyret av rasistiske holdninger, men fortidens rasistiske forestillinger preger fortsatt vårt samfunn og er med på å opprettholde stigmatiserende, diskriminerende og ekskluderende strukturer.

Konklusjonen til kurator Mohamed Abdi, og førstekonservator Lars Toft-Eriksen er at for å bekjempe den strukturelle rasismen, så trenger vi en større bevissthet om våre rasistiske forestillinger og deres historie.

