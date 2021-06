annonse

Statskanalen NRK synes buksene til Trump hadde nyhetsverdi etter at 74-åringen hadde holdt en 90 minutter lang viktig tale i helgen.

I sin første større tale etter at han gikk av som president, gikk Trump blant annet til angrep på Kina for koronapandemien, og på nåværende president Joe Biden.

– Alle land bør arbeide sammen og sende en regning på minst 10.000 milliarder dollar for å kompensere for skadene, sa Trump om Kina ifølge FoxNews.

Stadig flere mener viruset kan ha lekket fra et laboratorium i Kina. En teori som Trump har hevdet lenge, men som nå også får støtte fra ansatte i Biden-administrasjonen.

– Som et første skritt bør alle land slette all gjeld de har til Kina som en nedbetaling på erstatningene. Tiden er inne for Amerika og verden å kreve erstatning og ansvar fra Kinas kommunistiske parti. Vi bør alle erklære med én stemme at Kina må betale, sa han til stor applaus.

TRUMP: "The time has come for America and the world to demand reparations and accountability from the Communist Party of China… China must pay." pic.twitter.com/t1u9YRBo0D

— Benny (@bennyjohnson) June 6, 2021