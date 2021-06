annonse

Det var god stemning da president Joe Biden og statsminister Boris Johnson møttes for første gang i en landsby på den britiske sørkysten.

De to statslederne møttes torsdag ettermiddag i Cornwall i Storbritannia der G7-toppmøtet starter fredag.

Johnson refererte til Biden som «et friskt pust».

– Vi har hatt et flott møte, og det er mange saker vi vil jobbe sammen om, sa Johnson og nevnte områder som sikkerhet, Nato og klimakrisen.

– Forholdet mellom USA og Storbritannia har omfattende strategisk betydning for verden, sa statsministeren.

Det ble imidlertid på forhånd antydet at de to statslederne hadde et noe anstrengt forhold.

Biden var sterkt imot brexit, som Johnson var forkjemper for. Med sine irske røtter har Biden også uttrykt bekymring for fremtiden til Nord-Irland etter at Storbritannia forlot EU.

Men etter torsdagens møte sa Johnson at han og Biden «har et felles ståsted» når det gjelder Nord-Irland og at de er skjønt enige om behovet for å finne gode løsninger og sikre at Langfredagsavtalen overholdes.

Den britiske regjeringen har den siste tiden jobbet hardt for å fremheve Johnson og Bidens felles hjertesaker, som klimakrisen og støtte til internasjonale institusjoner.

Under torsdagens møte lovet de begge å jobbe for å trappe opp innsatsen for å få en ny frihandelsavtale i havn.

