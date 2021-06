annonse

Stiller seg uforstående til anklagene.

NTNU har i overkant av et år etterforsket påstander om at førsteamanuensis Øyvind Eikrem skal ha ytret seg hatefullt på Facebook. Nå krever de at Eikrem må fratre sin stilling ved institutt for sosialt arbeid med umiddelbar virkning.

Torsdag 17. juni vil saken behandles i ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Dersom det der blir bestemt at Eikrem avskjediges, vil han anke, og from anken ikke fører frem, vil han klage saken inn til styret ved NTNU.

Eikrem mener nemlig at NTNU mangler grunnlag for å avskjedige ham.

– NTNU har intet saklig eller rettslig grunnlag for noen som helst reaksjon mot meg, langt mindre et grunnlag for avskjed, skriver han i en e-post til NRK.

Videre antar han at det er fornuft nok i NTNUs styrende organer til at avskjedigelsen stanses. Alternativt kan han komme til å ta saken til domstolene.

Bakgrunn

Eikrem har møtt fordømmelse helt siden han i 2018 ble intervjuet av Resett. Flere mente at uttalelsene han kom med skadet NTNUs omdømme, men dette ble avvist av ledelsen.

I februar 2020 hevdet Filter Nyheter at Eikrem hadde kommet med hatefulle ytringer fra anonyme Facebook-kontoer. Filter Nyheter ble senere felt i PFU for saken.

NRK skriver at det ikke bare er de påståtte anonyme Facebook-profilene som ligger til grunn for av ønske om å avskjedige Eikrem. Universitetsledelsen mener også han har brutt lojalitetsplikten han har til sin arbeidsgiver.

Adferd

Nettstedet Khrono skriver at en av begrunnelsene for avskjed være at Eikrem har oppført seg kritikkverdig både til ledere, ansatte og studenter.

Nettstedet melder at ansatte ved NTNU mener han har oppført seg på en måte som er belastende for sine kolleger og arbeidsmiljøet ved institutt for sosialt arbeid. Han skal også ha fått advarsler om dette.

– Disse tingene var helt ukjente for meg før jeg fikk forhåndsvarselet, sier Eikrem.

Avskjedigelse er den strengeste sanksjonen en arbeidsgiver kan bruke når en medarbeider skal bli oppsagt. Det innebærer at den ansatte må gå på dagen.

Ifølge statsansatteloven kan en ansatt avskjediges først når vedkommende har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt krenket sine tjenesteplikter.

