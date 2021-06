annonse

Studenter ved et universitet i Oxford har stemt for å fjerne et portrett av dronningen fra fellesrommet fordi hun «representerer nyere kolonihistorie».

Medlemmer av Magdalen College Middle Common Room (MCR) anså bildet som et symbol på nyere kolonihistorie, skriver The Mirror.

Utdanningssekretær Gavin Williamson stemplet avgjørelsen som absurd.

– Oxford University-studenter som fjerner et bilde av dronningen, er rett og slett absurd. Hun er statsoverhode og et symbol på det som er best med Storbritannia. I løpet av sitt lange styre har hun arbeidet utrettelig for å fremme britiske verdier av toleranse, inkludering og respekt over hele verden, skrev han på Twitter.

Williamson har fått støtte fra flere.

På sosiale medier er det mange som har kritisert avgjørelsen om å fjerne bildet av dronningen. Den konservative politikeren Andrea Leadsom uttalte i et intervju med BBC at studentene som stemte for å fjerne dronningbildet var patetiske:

