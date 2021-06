annonse

Et nytt styre ble valgt i Islamsk Råd Norge, men styreleder Abdirahman Diriye blir sittende.

– Oppfølging av handlingsplanen mot muslimhat kommer til å være et viktige jobbområde for oss, sier Abdirahman Diriye til Utrop.

– Vi har økt antallet styremedlemmer fordi jobbmengden vår har økt betraktelig, spesielt når vi snakker om samfunnskontakt, veiledning og rådgivning.

Diriye ser på det som en tillitserklæring å bli gjenvalgt. Men likevel er det mye jobb som venter. Han nevner at handlingsplanen mot muslimhat er et av arbeidsområdene som vil oppta styrelederen og styret.

– Vi skal fortsette å jobbe like systematisk slik vi har gjort det hele veien, med ulike statlige, og kommunale instanser, og organisasjonslivet. Handlingsplanen er viktig for å motvirke stadig mer hets og hat mot muslimer i Norge. Her har vi et samfunnsproblem som vi vil måtte jobbe med langsiktig.

Som gjenvalgt styreleder lover han også å bistå norske muslimer og samfunnet rundt på best mulig vis.

