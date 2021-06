annonse

I 2016 kom det for en dag at Bill Clinton møtte daværende sjefsanklager Loretta Lynch i et fly som sto på tarmacen i Phoenix. Dette var mens hans kone Hillary Clinton ble etterforsket i saken om epostene som var slettet fra serveren hennes. Hun hadde også brukt en privat server i jobbsammenheng.

Nå er journalisten som sprakk historien funnet død. Christopher Sign (45) ble funnet søndag morgen i sitt hjem i Alabama i det som rapporteres å bli etterforsket av politiet som et «tilsynelatende selvmord.» Det er New York Post som skriver dette.

Møtet i 2016 fikk stor oppmerksomhet fordi det ble tolket som et forsøk fra Bill Clinton på å overtale Lynch til å droppe etterforskningen som James Comey og FBI kjørte mot hans kone som var i valgkamp mot Donald Trump.

Sign hadde fortalt Fox News i 2020 at han hadde mottatt dødstrusler og fått kredittkortene sine hacket.

Christopher Sign har de siste årene som jobbet som TV-anker i Alabama. Han etterlater seg kone og tre gutter. Han var tidligere fotballspiller. En kollega i TV-kanalen ABC 33/40 tvitrer om sin sorg.

I can’t believe we have an article with this title. It doesn’t feel real. We were in the office together last night cutting up like we always do.

I don’t understand why. I can’t talk about you in the past tense. The grief today is unbearable.https://t.co/iL3vFvG4DS

— Jamie Hale (@JamieHaleSports) June 12, 2021