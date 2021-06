annonse

Barcelona-spiss Martin Braithwaite beskriver Christian Eriksens kollaps under lørdagens EM-kamp som noe av det mest skremmende han har opplevd.

Braithwaite var en av spillerne som var nærmest Eriksen da han plutselig falt om og ble liggende. Søndag bekreftet Danmarks lege at Inter-stjernen ble rammet av hjertestans.

– I går var ett av de mest skremmende øyeblikk i mitt liv, skriver Braithwaite på Twitter.

Last night was one of the scariest moments of my life. My thoughts are with Christian, his wife, kids and family. I’m grateful that he’s stable and alive. Right now, that’s all that matters. Hope to see you soon my friend ❤️ pic.twitter.com/YA7HsRI0Eg

