Med 60 mot 59 stemmer ble den nye israelske regjeringen godkjent av Knesset søndag ettermiddag. Ministrene er også godkjent.

Yamina-leder Naftali Bennett er dermed Israels nye statsminister. Han erstatter Benjamin Netanyahu, som har vært statsminister siden 2009.

Debatten før voteringen var svært opphetet og varte i flere timer. Bennett brukte lang tid på å komme gjennom talen sin fordi han stadig vekk fikk tilrop fra Netanyahus tilhengere, skriver NTB.

«Netanyahu selv satt rolig under avstemningen, med mesteparten av ansiktet gjemt bak et munnbind. Han reiste seg for å forlate salen da resultatet var klart, før han snudde seg og tok Bennett i hånden. Deretter gikk han videre til opposisjonsbenken,» melder nyhetsbyrået.

Bennett skal nå lede en regjering med støtte fra til sammen åtte ulike partier fra hele det politiske spekteret – deriblant arabiske Ra’am. De har lite til felles annet enn ønsket om å felle Netanyahu.

Han skal være statsminister i to år, fram til Yair Lapid fra sentrumspartiet Yesh Atid tar over. Lapid er inntil videre utenriksminister.

Netanyahu har lovet å komme tilbake og avviser at han er ferdig i politikken.

Dette skriver NTB om Bennet:

49-åringen, som i hele sin politiske karriere har beilet til høyrenasjonalistiske velgere, er leder for Yamina-partiet som går inn for at Israel annekterer store deler av den okkuperte Vestbredden.

Med barbert hode, en diskret kippa og perfekt amerikansk engelsk er han ultraliberalistisk på økonomien og kompromissløs mot Iran.

Han deler ideologi og holdninger med avgåtte statsminister Benjamin Netanyahu og har sittet i flere av hans regjeringer, men i de par siste årene er de to kommet stadig mer på kant med hverandre.

Etter den elleve dager lange siste krigen med Hamas på Gazastripen gikk Bennett endelig med på å slutte seg til sentrumspolitikeren Yair Lapid for å danne en koalisjon for å fjerne Netanyahu fra makten etter tolv år som statsminister.

Bennett er en tidligere spesialsoldat som er sønn av amerikanske jøder fra California, og bor sammen med sin kone Galit og deres fire barn i Raanana, nord for Tel Aviv.

Han gikk inn i politikken etter å ha solgt sitt IT-firma for 145 millioner dollar i 2005, og året etter ble han stabssjef for Netanyahu, som den gangen var i opposisjon.

Etter å ha arbeidet for Netanyahu noen år ble han i 2010 leder for Yesha-rådet, som driver lobbyvirksomhet for bosetterne på Vestbredden.

