Hvorfor skal Nobelinstituttet holde til i et greveslott på Frogner, når de kan spare uoverkommelige utgifter ved å flytte til Tøyen i Oslo øst.

Etter å ha blitt frontet i mange år av Terje Rød-Larsens gode venn Torbjørn Jagland, har Nobelinstituttet kommet i en økonomisk knipe. De har forsøkt alle utveier, men det ser ikke ut som om noen vil gi dem en håndsrekning, den eneste som sier hun er positiv til å hjelpe på vegne av skattebetalerne er SV-Kaski. Men utover det har de møtt forståelse, men ikke mer noe enn det.

Siste utvei er å kvitte seg med kontoret på Frogner. Et gammelt herskapshus rett ved slottsparken. Det ble oppfør i 1867 av Grev Treschow, bygget er gammeldags med høyt under taket, tunge trapper og store dører. Riksantikvarer har også grepet inn og vernet området, på tross av alt det er markedsprisen rundt hundre millioner kroner. Det burde nok være tilstrekkelig for å dekke inn gammel moro fra Jaglands dager.

Da kan Nobelinstituttet starte med blanke ark. Fremover må de likevel kutte utgifter, og da er det dårlig økonomi å holde hus på Frogner. Tøyen er like så sentralt, de har T-banestasjon og bussholdeplass. Det har også blitt gode muligheter for å bruke sykkel, og på Tøyensentret finnes det man trenger, slik som Vinmonopolet og post i butikk.

Tøyen har i motsetning til Frogner et iøynefallende internasjonalt innslag, noe som preger området i stor grad. Det burde passe for Nobelinstituttets globale virksomhet. Da kan de spare store utgifter på å reise rund i verden for å lære om ufred. På Tøyen kan de bare kikke ut av vinduet.

Et annet viktig moment som trekker opp Tøyen er at NRK skal flytte til Ensjø, og det er kun ett T-banestopp østover, eller en kort sykkeltur, dog i en bratt oppoverbakke, men det er tross alt god trim. Munchmuseet har i disse dager flyttet fra Tøyen, men myndighetene har lovet noe de kaller «Tøyenløftet», det har de lovet lenge, men de kan ikke bli helt enig hvor det skal finansieres.

Men om Fredsprisutdelerne flytter til Tøyen så vil det være en god start.

