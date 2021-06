annonse

Kroatia gjorde som Russland i gårsdagens EM-kamp og nektet å knele for Black Lives Matter før avspark mot England i EM-oppgjøret på Wembley.

De kroatiske spillerne sto rakrygget da de så sine motstandere gå ned på kne.

Fans once again boo #ENG players taking the knee – although it lasted around 10 seconds

Hats off to #cro for refusing to join in this ridiculous charade pic.twitter.com/9b9p8Gow6i

