annonse

annonse

Med sitt første eliteseriemål senket Halldor Stenevik Rosenborg da han ga Strømsgodset 2-1 fire minutter før slutt i Eliteserien søndag.

Målet kom etter at begge lag hadde hatt flere muligheter til å vippe kampen i sin favør den siste halvtimen. Rosenborg hadde blant annet to skudd i tverrliggeren, men det var altså ikke før Stenevik satte ballen i nettet at kampen ble avgjort. Det skjedde på retur fra keeper André Hansen.

– Jeg hadde drømt om dette mange ganger uten at det har skjedd, men i dag løsnet det. Det er fantastisk deilig å få senke Rosenborg, sa Stenevik til Discovery.

annonse

Det var derimot Rosenborgs Rasmus Wiedesheim-Paul som satte fyr på kampen allerede etter to minutters spill på Marienlyst. Målet kom i hans første kamp for start for trønderne.

Godset var nær utligning flere ganger før pause, men det var først kvarteret ut i 2. omgang, etter at også Rosenborg var nær ved å doble ledelsen et par ganger, at Herman Stengel sørget for 1-1 på et straffespark.

Med Steneviks seiersmål i sluttminuttene fikk Godset med seg tre viktige poeng. Etter seier mot Lillestrøm i første serierunde sto de med to tap og en uavgjort før søndagens kamp. De er nå oppe på 7.-plass på tabellen, med færre kamper spilt enn alle lag over.

annonse

– Det er masse følelser. Jeg er så drit stolt av gutta at vi klarer å snu det. Jeg føler vi er best gjennom 90 minutter, sa Gustav Valsvik etter kampen mot gamleklubben.

– Forferdelig

For Rosenborg glapp sjansen til å ta tilbake tabelltoppen. RBK er på 4.-plassen to poeng bak Bodø/Glimt med en kamp mer spilt.

– Det er forferdelig. Vi spiller ikke noen god kamp, og det topper seg når jeg lager straffe og bommer på 100-prosentsjanse, sa Kristoffer Zachariassen til Discovery. Han ble nylig kåret til månedens spiller i Eliteserien i mai.

– Vi gjør for mange feil. Da byr vi Strømsgodset inn i kampen. Slike ting blir vi straffet for. Vi kan ikke opptre sånn, sa trener Åge Hareide.

For trønderne venter nå Sarpsborg hjemme på Lerkendal neste søndag.

Takket for tilliten

Det første målet kom etter en gedigen tabbe av Valsvik, som bommet fullstendig på tilbakespillet til keeper. Der var Wiedseheim-Paul på plass og snappet ballen før han banket den høyt i nettet bak keeper Viljar Myhra.

annonse

Det tok ikke lang tid før Godset var nær ved å utligne. Før ni minutter var spilt fikk Fred Friday avsluttet fra om lag ti meters hold. Ballen var ikke mange centimeterne fra å gå i stolpe og inn.

Og det var virkelig hjemmelaget som skulle holde styringen fram til pause. Blant annet var Friday igjen nær ved å skyte ballen i nettet etter halvtimen spilt, men denne gangen sto Even Hovland i veien. Fem minutter senere fikk Jonathan Parr muligheten, men ballen gikk til side for mål.

Straffemål

Nærmere kom ikke Godset mål før hvilen, og etter kvarteret i garderobene var gjestene nærmere å doble ledelsen. Både Dino Islamovic og Zachariassen fikk gode muligheter.

Likevel skulle utligningen komme for Godset. Kvarteret ut i omgangen pekte nemlig dommer Kristoffer Hagenes på straffemerket etter at Valsvik ble holdt igjen av Zachariassen. Straffen satte Stengel i mål.

Det manglet heller ikke på sjansene etter utligningen. Carlo Holse og Zachariassen var begge en tverrligger unna å sende Rosenborg i ledelsen, mens Friday nok en gang fikk en god mulighet for vertene. Denne gang var det keeper André Hansen som hindret nigerianeren.

Dermed ble det altså Stenevik som fikk æren av å bli matchvinner for hjemmelaget.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474