Arbeiderpartiet er i gang med forberedelsene til en ny rødgrønn regjeringsplattform. Dagbladet melder at SV tilbys at nesten ingen nye felt åpnes for oljeleting.

Dagbladet har fått opplyst av kilder i Arbeiderpartiet at partiet allerede har begynt forberedelsene til en ny rødgrønn regjeringsplattform.

Partistrateger samkjører partiprogrammene til Ap, Sp og SV for å utrede hvilke områder som allerede nå kan fremmes politikk.

Det største gapet mellom partiene er på klima. I SV er det stor skepsis til Senterpartiets klimapolitikk. SV vil derfor kreve en betydelig «klimaseier» for å gå inn i den rødgrønne regjeringen Jonas Gahr Støre sårt ønsker å sette sammen.

Ingen nye felt

Kilder uavhengige av hverandre har gitt Dagbladet det samme svaret:

Arbeiderpartiet ser for seg at SV får gjennomslag for at knapt noen nye oljefelt åpnes. Videre leting skal først og fremst foregå i eksisterende felt, antas det. Dagbladet erfarer imidlertid at hverken Ap eller Sp vil ha en kategorisk avvisning av å åpne nye felt.

Arbeiderpartiet skal ikke ønske å stanse leting etter nye felt i de områdene hvor det i dag allerede er petroleumsvirksomhet. Det er bare nye områder som kan komme til å droppes.

Ap-nestlederne Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran benekter i en tekstmelding til Dagbladet at partiledelsen kjenner til noen slik diskusjon.

«I Arbeiderpartiet bruker vi kreftene på å gjøre folk kjent med politikken vår, om hvordan vi skal sikre trygt arbeid til alle, en sterkere velferdsstat over hele landet, og hvordan vi gjennom en rettferdig klimapolitikk skal kutte utslipp og skape jobber. Vi vil utvikle, ikke avvikle olje-, gass- og leverandørindustrien, og bygge ny industri på skuldrene av eksisterende», skriver Tajik.

