Bondevik tror at Senterpartiets leder Trygve Slagvold Vedum kan løfte sentrum, og at det igjen kan utfordre todelingen i politikken.

– Dette kan skape ny dynamikk i det politiske landskapet, sier Bondevik til Vårt Land.

Han synes ideen om Vedum som statsminister er interessant rent politisk:

– Det er spennende, men også naturlig fordi Sp har vokst til den størrelsen partiet nå har. Selv om sentrumspartiene i dag er delt om sine regjeringsalternativ etter valget, kan Sps valg markere sentrum sterkere i politikken.

Den tidligere statsministeren fra Krf sier at Vedum som statsministerkandidat kan bidra til å bryte ned blokktenkningen og oppfatningen om at det bare er to partier – Høyre og Ap – som kan styre.

– De to elsker jo å dyrke oppfatningen om at det bare finnes to såkalte styringspartier. Men dette er misvisende, sier Bondevik.

– For også andre kan styre og andre partier kan inneha statsministerposten. Derfor skaper Vedum ny dynamikk.

Men ved et regjeringsskifte etter høstens valg så vil det være naturlig at Jonas Gahr Støre blir statsminister, siden Ap er størst. Bondevik er ikke uenig det. Han ser likevel på Vedum og Sp som et alternativ.

– Ikke som regjering, men et tredje alternativ som statsminister. Ap ligger godt foran Sp i oppslutning og det er mest sannsynlig at Jonas Gahr Støre blir statsminister om de vinner. Likevel er dette sunt for norsk politikk.

Han kan også se for seg et sentrumsalternativ hvis en eventuell rødgrønn regjering blir avhengig av MDG og Rødt.

