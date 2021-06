annonse

annonse

Bendik Baasland er prest, men han skriver som privatperson i et innlegg på Klassekampen. Han mener Pride-kampanjen viser totalitære trekk. Enten er du med, eller imot.

Han mener også Pride-flagget er «moralsk anstøtelig» for en del mennesker fra andre kulturer som har kommet til Norge og at disse bør tas hensyn til. Men det skjer ikke idag. Flaggene «henges de opp på skolene til barna deres uten at det er mulig å stille spørsmål,» skriver han.

– Mange av flyktningene våre kommer nettopp fra totalitære regimer hvor man i godhetens navn har påtvunget enkeltindivider meningene de skal ha. Er vi villige til å benytte samme strategier her i landet? spør Baasland.

annonse

«I år pryder LHBT-regnbuen alt fra skoler og sykehus til idrettsarenaer og kollektivtransport. Det kommersielle markedet draperer sine logoer i flagget, og det er kort vei mellom husstandenes tydelige støtte. Flaggbruk i de dimensjonene vi er vitne til, mangler sidestykke i etterkrigstiden. Det er et kraftig uttrykk. Når nasjonens flagg er firt ned til fordel for ideologiske flagg, er det grunn til å stille spørsmål, uansett hvor god saken måtte være,» hevder han.

Men nøyaktig hva eller hvem Pride-bevegelsen består av, er ikke så godt å si lenger, skirver han og påpeker at det nå er «langt mer enn en fest og festival. Det som kan virke som støtte til bevegelsen, er blitt en markør på det progressive og det opplyste mennesket.»

– Det som startetmed gode intensjoner og med et ønske om en kamp for rettigheter og frihet, begynner å vise nesten motsatte trekk. Hvor god plass er det egentlig nå til å gjøre annet enn å ikle seg flagget, både bokstavelig talt og i overført betydning? Er det rom for å støtte bevegelsen passivt, eller er et nei til flagget ensbetydende med motstand? Det virker som vi beveger oss mot en kultur hvor du er «enten med oss eller mot oss».

annonse

Baasland mener mange begynner å bli utilpass med det sosiale presset om å gi sin synlige støtte til bevegelsen, Og det gjelder også de som ellers står på barrikadene for skeives rettigheter.

– For til tross for parolen om mangfold er det lite rom for mangfold av meninger, beklager han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474