Prosjektet skulle bli til en sikker og klimavennlig energiløsning – også i en krisesituasjon, lovet Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Men det blir dyrt, veldig dyrt.

Sjøvann fra Oslofjorden skal sørge for kjøling og oppvarming i det nye regjeringskvartalet, men prosjektet blir dobbelt så dyrt enn først antatt.

Opprinnelig var prisanslaget på 1,4 milliarder kroner, men regjeringen anslo i revidert nasjonalbudsjett at det trolig kommer til å koste 2,8 milliarder kroner, skriver NRK.

Det skal hentes inn vann fra fjorden ved Akershus festning, før det pumpes opp og sendes i rør i tusen meter inn til det nye regjeringskvartalet.

NTB oppsummerer at grunnen til at prosjektet blir såpass mye dyrere er delt i tre: Det er mye tunneler i området fra før, det er forurenset masse i grunnen, og det er frykt for setningsskader.

– Dette er et veldig komplisert prosjekt, og noe som det gjøres lite av i Norge. Det er vanskelig å anslå hva det koster. Derfor har vi måttet ta rev i seilene på dette, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H) som har ansvaret for det nye regjeringskvartalet.

– Voldsom pengebruk

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum steiler.

– Dette er en enorm investering og en voldsom offentlig pengebruk. Det virker som at regjeringen ikke har hatt styring på prosjektet. Det virker som om Høyre har glemt at det her er offentlige skattepenger man forvalter, sier han til NRK.

