annonse

annonse

USA har gjennomført nye luftangrep i Irak og Syria.

Det skal være snakk om anlegg som ifølge Pentagon blir brukt av iranskstøttede opprørere, skriver de i en pressemelding.

Angrepene skjedde etter ordre fra president Joe Biden, og ble utført søndag kveld.

annonse

Angrepene skjedde i grenseområdene mellom Irak og Syria.

– Målene ble valgt ut fordi disse anleggene blir brukt av iranskstøttede opprørere som utfører angrep mot amerikansk personell og fasiliteter i Irak, skriver Pentagon.

Det skal ha vært to mål i Syria og ett i Irak.

annonse

Pressetalsmann John Kirby i Pentagon kaller det forsvarsangrep, og sier det skjer som svar på flere angrep mot amerikanere.

– USA tok nødvendige og målrettede grep for å minimere risikoen for eskalering, men også for å sende et klart og tydelig avskrekkende budskap, sier Kirby.

Det er kommet meldinger om dødsfall etter angrepene, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474