annonse

annonse

Joe Rogan er verdens mest populære podkastvert. Komikeren holder samtaler med gjester rundt tre timer om gangen. Han tegnet nylig kontrakt med Spotify til over 100 millioner dollar.

Rogan tør ta opp temaer få andre tør. Han er uredd og politisk ukorrekt, og han er uavhengig. Han har flere ganger tatt opp Bidens mentale evner, som Rogan mener er «åpenbart svekket».

I en ny episode med komikeren Iliza Shlesinger snakker de om Joe Biden igjen.

annonse

Joe Biden «er ikke en ekte leder» fordi «alle vet han har mistet forstanden» (is out of his mind).

Shlesinger kommenterer at man i USA kommer til å se tilbake på denne tiden og være redde. «Folk var redde for å bli kansellert, alle er i strupen på hverandre, ingen hører på vitenskap»

– Vel, vi har gått av hengslene, på så mange måter, sier Rogan. – Vi er ikke forankret av en ekte leder. Vi har ikke egentlig en skikkelig leder i dette landet lenger. Du kan si at Joe Biden er presidenten, og man vil være korrekt på papiret, men jeg mener, alle vet at han har mistet forstanden. Det er så vidt han klamrer seg fast [til virkeligheten].

Joe Rogan doesn't hold back when talking about Joe Biden, "we don't really have a leader in this country anymore." pic.twitter.com/V30fktlihx — The First (@TheFirstonTV) June 25, 2021

annonse

Om debattklimaet

Rogan tilskriver det som skjer i USA blant annet til sosiale medier. Han mener det gjør mennesker til uvirkelig for andre. Dermed kan de angripes, nådeløst.

– Hvis noen mister jobber [etter slike angrep], liker folk det. Det er som om man fikk et poen, som om man spiller et videospill og du drepte «a bad guy».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474