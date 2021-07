annonse

annonse

Det var under et kommunestyremøte på Jessheim utenfor Oslo at Fremskrittspartiets representant Ingfrid O. Tveit kalte muslimer for «muhammedanere».

Dette førte til sterke reaksjoner fra ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher fra Arbeiderpartiet og kommunestyrerepresentant Mahmod Ahmad fra Sosialistisk Venstreparti, skriver Romerikes Blad.

– Jeg har hatt begge mine barn på katolsk privatskole i Oslo. Der gikk det blant annet både muhammedanere og jøder, sa Ingfrid O. Tveit fra talerstolen da kommunestyret debatterte en søknad fra en private barneskole.

annonse

Les også: Har du husket på å bli krenket i dag?

Men bruk av ordet muhammedaner fikk Mahmod Ahmad til å reagere umiddelbart.

– Ordfører, jeg må bare si at det er viktig at man ikke stigmatiserer folkegrupper. Det finnes ingen folkegruppe som heter muhammedanere. Det heter muslimer og ferdig med det, sa Ahmad.

annonse

Men Tveit stilte seg helt uforstående til Ahmads reaksjon, og svarte at da hun gikk på skolen så het muslimer muhammedanere, og at hun holder fast ved bruken av det ordet. Men ordføreren på Jessheim var enig med Mahmod Ahmad, og fremholdt at man skal omtale folkegrupper korrekt.

Les også: Den muslimske krenkelseslogikken

Ahmad sier til Romerikes Blad at han ikke kunne holde munn da Tveit brukte ordet muhammedaner. Men utover det ønsker han ikke uttale seg. Tveit svarer at hun ikke ser noe galt i ordbruken.

Ifølge Store norske leksikon er muhammedaner en foreldet betegnelse på religionen islam og muslimer. Betegnelsen var hyppig i bruk fram til slutten av 1950-tallet, mens «muhammedanere» i dag har fått en nedsettende betydning. Leksikonet skriver at begrepet i dag hovedsakelig brukes i «islamkritiske miljøer».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474