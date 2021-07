annonse

Avgjøres av neste storting.

Forleden gikk Partiet De Kristne ut mot regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi for LHBT-personer, også kjent som «homoterapi».

PDK mener at et slikt forbud krenker trosfriheten og individets selvråderett samt at begrepet «terapi» er så vagt at det ikke egner seg i rettspleien.

Nå heiser også Demokratene flagg mot homoterapi-loven, som vil gi inntil ett års fengsel for å bevege antatt skeive barn og ungdommer til å «bli heterofile». Det blir dessuten straffbart å forsøke å omvende voksne som ikke har samtykket.

