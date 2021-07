annonse

Norsk Vegansamfunn søker nå om trosstøtte og forventer å få den innvilget.

De vil blant annet tilby veganske vigselsseremonier. I fjor registrerte de seg som et livssynsamfunn, skriver Vårt Land.

I 2015 bestemte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at veganisme er et livssyn, og de får juridisk vern mot diskriminering og hatefulle ytringer. Men som et livssynssamfunn kan de også ha krav på statlig støtte på 1.310 kroner per medlem. De har 459 medlemmer og det vil gi rundt 600 000 kroner i støtte.

Henrik Kjellmo Larsen i Norsk Vegansamfunn forteller at pengene vil medføre et vesentlig høyere budsjett, og at det kan medføre at de får flere medlemmer. Han opplyser også at mange ønsker en vegansk vigselsseremoni.

– Dette jobber vi med, og blant ulike ritualer er det i første omgang snakk om bryllup.

