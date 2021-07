annonse

Blånekter for å være samme person som er dømt for dobbeltdrap i Polen.

Han ble arrestert i Bergen i juni. Den biometriske signaliseringen av utlendingens fingeravtrykk konkluderte raskt med at fingeravtrykkene til den etterlyste, Pawel Wlodzimierz Zaleski, var identiske med den falske identiteten utlendingen nå hadde opplyst politiet.

Mannen selv sier at politiet har tatt feil mann. Lagmannsretten fastslo at det foreligger tilstrekkelig bevis for dette.

Nå vil han anke lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett, skriver Bergens Tidende.

Mannen er dømt for et dobbeltdrap som skjedde i Polens hovedstad Warszawa i 1999. Den polske mannen fikk livstid, men i 2014 fikk han permisjon fra fengselet for å donere en nyre til sin syke mor. Mannen stakk imidlertid av og forsvant.

Forsvarer Kai-Inge Gavle mener at det kan være i strid med både arrestordreloven og menneskerettighetene om mannen sendes til et polsk fengsel.

– Vi har tre dager på oss til å anke saken til Høyesterett. Det er vårt fokus nå, sier Gavle til Bergens Tidende.

Den 22. juli 2005 ble den polske statsborgeren, Pawel Wlodzimierz ZALESKI, i Warszawas Regional Courts dømt til fengsel for livstid for to drap, tyveri, besittelse av skytevåpen, ammunisjon og skadeverk.

Pågrepet

Utlendingen har i mange år vært etterlysning av polske myndigheter, med begjæring om utlevering på bakgrunn av en Europeisk arrestordre.

Onsdag 16. juni 2021 ble utlendingen pågrepet av norsk politi og fremstilt for varetektsfengsling neste dag, i påvente av en utlevering til Polen.

Da utlendingen ble stoppet, kontrollert og arrestert, oppga han falsk/uriktig personalia. Til politiet oppga han følgende navn:

Market Wiktor Redlicki.

Utlendingen har oppholdt seg mange år ulovlig i Norge. I den anledning, i forbindelse med en eventuell politikontroll, har han legitimert seg med en polsk passkopi, samt et registreringsbevis for EØS borgere utstedt av politiet 4. januar 2016, utferdiget til Marek Wiktor Redlicki.

Fengslet

Hordaland tingrett besluttet at utlendingen i første omgang kan holdes varetektsfengslet frem til 15. juli 2021. Tingretten konkluderte med at utlendingen var overensstemmende med personen som var ettersøkt og skulle overleveres til polske myndigheter.

Samme dag, som utlendingen ble fengslet, fremsatte påtalemyndigheten en begjæring til Hordaland tingrett vedrørende en rettslig prøving om de juridiske vilkårene for utlevering til Polen var til stede.

Utlendingens forsvarer motsatte seg at utlendingen skulle utleveres til Polen, og mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst, samt at en tvangsretur til Polen blant annet ville medføre et brudd på Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 3.

Tingretten avsa 21. juni 2021 følgende kjennelse med påfølgende slutning:

«Vilkårene for at Pawel Wlodzimierz Zaleski, født 15.01.1979 kan utleveres til Polen er til stede etter arrestordreloven».

Anket

Utlendingen påkjærte tingrettens avgjørelse til Gulating lagmannsrett på bakgrunn av selve rettsanvendelsen.

Utlendingen, via sin forsvarer, henviste til at EMK artikkel 3 ble krenket dersom siktede returneres til Polen for soning av en livstidsdom.

Relatert arrestordreloven § 11 andre ledd:

«skal arrestordren avslås dersom de forholdene som ligger til grunn for arrestordren kan straffes med frihetsberøvelse på livstid, med mindre den utferdigende staten forsikrer at straff som nevnt vil bli gjort omgjort eller unnlatt fullbyrdet, enten på oppfordring eller senest innen 20 år».

Kjernen i saken, ifølge advokaten, er om Polen har gitt og/eller kan gi en slik forsikring om at straffen vil bli vurdert omgjort eller unnlatt fullbyrdet senest innen 20 år.

I nærværende sak, er Resett av den oppfatning at det i Polen nærmest ikke er mulig å begjære seg løslatt før etter 25 år ved en livstidsdom. I denne saken, hvor utledningen er dømt for to drap, er det (ubekreftet) bestemt at en anmodning om løslatelse tidligst kan fremsettes etter 30 år.

Forkastet

Lagmannsretten fikk etter hvert nye innhentede opplysninger i saken fra påtalemyndigheten.

Domstolen i Polen stadfestet at utlendingen vil ha flere muligheter til å be om benådning under soningen, uten at dette vil krenke EMK sin artikkel 3 og forbudet mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i så måte.

Gulating lagmannsrett kom frem til at anken måtte avvises. Kjennelsen var enstemmig.

Utlendingen vil derfor etter hvert bli eskortert av norsk politiet tilbake til Polen, hvor han må starte sin livstidsdom for de to drapene han er dømt for.

