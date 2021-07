annonse

Tucker Carlson sier det bare er et spørsmål om tid før det beordres nedstengning av samfunnet «for å redde klimaet».

Utgangspunktet er Joe Bidens uttalelse om at det trengs en «forent nasjonal respons» for å takle klimaendringene samt en WHO-medarbeiders rapport om at corona-lockdown kan bli etterfulgt av «klima-lockdown».

Gjesten i klippet er Marc Morano fra Climate Depot. Tucker sier han i utgangspunktet ville ledd av hele ideen om det ikke var for erfaringene de siste 18 måneden. «Nå er det høyst mulig,» sier han.

Morano sier at klimaaktibistene ble «misunnelige» da corona-lockdown startet. Deretter fikk de summet seg og planla hvordan de selv kunne utnytte utviklingen for sin egen agenda: Hvis vi kan stenge ned for viruset, kan vi stenge ned for klimaet.

Og det er flere organisasjoner som har tatt til orde for lockdown, sier Morano.

– Bare forbered dere, dette kommer, konkluderer Tucker Carlson.

