Ung jente skal ha fått alvorlige bivirkninger etter å ha tatt Pfizer-vaksine mot coronaviruset.

Historien ble fortalt hos nyhetskanalen Fox News av moren til den 12 år gamle jenta fra Ohio i USA.

Stephanie De Garay er moren til den unge jenta. I programmet Tucker Carlson Tonight fortalte hun at datteren har havnet i rullestol, og at hun nesten døde etter å ha fått sprøytestikket fra Pfizer-vaksinen som ledd i et forsøk med å vaksinere barn.

– Den eneste diagnosen vi har fått for henne er at det er konverteringsforstyrrelse eller funksjonell nevrologisk symptomlidelse, og de skylder på angst. Ironisk nok hadde hun ikke angst før coronavaksinen, sa De Garay til Tucker Carlson.

De Garay forklarte at etter å ha mottatt den andre vaksinedosen mot coronavirus, begynte datteren hennes å utvikle alvorlige magesmerter og brystsmerter.

Jenta beskrev smertene til moren som at «det føles som om hjertet mitt blir revet ut gjennom nakken min».

Ingen har tatt kontakt

Ohio-moren la til at datteren opplevde flere symptomer som inkluderte gastroparese, kvalme, oppkast, uregelmessig blodtrykk, hjertefrekvens og hukommelsestap.

– Hun kan fortsatt ikke fordøye mat. Hun må få maten gjennom et rør for å få ernæring. Hun kunne heller ikke gå på et tidspunkt, så kunne hun gå igjen. Men nå er hun tilbake i rullestol og hun kan ikke holde nakken oppe, sa De Garay til Carlson.

Carlson spurte om noen fra Biden-administrasjonen eller representanter fra Pfizer-selskapet har nådd ut til familien.

– Nei, det har de ikke, svarte hun og er meget kritisk.

Familien var frivillig med i forsøket.

