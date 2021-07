annonse

Lege Øystein Husby er spesialist i allmennmedisin. Han går nå ut med advarsler mot Covid-19-vaksinering av stadig yngre aldersgrupper. «Eksperiement,» kaller han det.

Vi har akseptert svært inngripende nedstenging i solidaritet med de risikoutsatte. Det har blitt kalt en storstilt, nasjonal «dugnad». Men nå burde vel denne dugnaden endelig være over? spør Husby retorisk. De mest risikoutsatte er vaksinerte og sykehusvesenet står ikke lengre i fare for å bryte sammen.

«Nei, dugnaden skalfortsette, sier myndighetene. Nå er det flokkimmunitet vi skal oppnå. Derfor må også de unge vaksineres, gjerne så langt ned i alder som mulig. I nabolandet Danmark har de nylig besluttet at de vil vaksinere barn helt ned i 12 års alder. Norge følger nok etter og stopper nok heller ikke der hvis vaksinene godkjennes for bruk videre nedover i alder,» skriver han i Klassekampen.

Men hvorfor trenger vi egentlig flokkimmunitet, nå som vi har sikret beskyttelse for de mest risikoutsatte?

Husby mener uansett det er urealistisk med flokkimmunitet mot Covid-19. Viruset muterer hele tiden og finner stadig nye måter å unnslippe immuniteten vår på. Og skal vi lykkes med flokkimmunitet må vi sannsynligvis skaffe den på verdensbasis, ikke bare her i lille Norge. Han mener Delta-varianten av viruset er et ferskt eksempel på det.

Men hvorfor ikke bare vaksinere alle, også barn og unge, vil noen innvende?

Husby svarer selv:

«Av den enkle grunn at vaksineringen mot Covid-19 fortsatt til en viss grad må regnes som et eksperiment. M-RNA vaksiner representerer en helt ny måte å vaksinere på. På grunn av hastegraden ved innføringen av disse vaksinene har vi ikke gjort forstudier slik vi vanligvis gjør. Vi har også fortsatt kort observasjonstid, så bivirkninger og komplikasjoner kan derfor fortsatt dukke opp,» skriver han.

Legespesialisten resonnerere videre om at det er stor forskjell på det å vaksinere eldre personer og de med risikofaktorer, kontra det å vaksinere friske ungdommer og barn. For det første har en eldre person en relativt høy risiko for å få et alvorlig forløp av Covid-19. Derfor kan vi også akseptere en relativt høy risiko for potensielle bivirkninger av vaksinen.

– Hos et barn, som sannsynlig vil tåle Covid-19 godt, bør vi ha langt mindre toleranse for potensielle bivirkninger. Et annet poeng er at barn og unge med tiden skal føre menneskeslekten videre. Kan vi for eksempel være sikre på at m-RNA vaksinene ikke påvirker fertilitet? spør han.

Etter å ha forelagt disse medisinke advarslene går han over til et annet tankekors. Hvorfor er det «tilsynelatende så lite refleksjon og diskusjon rundt dette? Hvor er de kritiske røstene?» spør han.

– Konforme nordmenn

«Studier om ytringsfrihethar vist at nordmenn er et av de mest konforme folkeslag i verden. Det ble nylig kjent at over 90 prosent av Norges befolkning vil la seg vaksinere. Dette er verdensledende. Er vi nordmenn fanget i naiv etterfølgelse av myndighetenes anbefalinger?» sukker legen.

