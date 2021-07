annonse

Jeg burde sikkert tatt ferien i Trøgstad eller en annen perle på Østlandet. Men jeg valgte å reise utenlands. En halv time etter at flyet lettet forsto jeg hvor latterlig munnbindpåbudet er.

Jeg er fullvaksinert. Har ventet i mer enn 14 dager etter vaksine 2, tar alle konsekvenser for det som måtte skje og har betalt dyrt for det. Jeg reiser. Hat meg.

På reisen får jeg om og om igjen høre, via høyttalere, og lese, via reklame, hvor viktig det er med munnbind. Vi står som zombier på rullebåndene. Har hørt og sett det før.

På flyet sitter vi som sild i tønne. Hva var det godt for, de koronastengte setene i byene og på stasjonene når man likevel skal sitte fem centimeter fra hverandre på flyet? Hvorfor kjører VY og kollektivtransport halvfulle når flyene ut av landet er stappfulle?

Etter en halv time får vi mat og drikke. Alle tar av seg masken og smatter fritt. Skjønner de hva som skjer der de slafser i vei? Jeg observerer. Hermer og spiser.

Hvis det var så farlig med maske burde vi jo fått intravenøst eller væske i pappkrus, servert med hansker. Men nå sitter plutselig hele flyet og smatter og slafser side om side, som i gode gamle dager.

Når folk har spist ferdig tar de maskene på seg igjen.

Ja, jeg skrev det to ganger. Må bare spørre: Er vi dumme eller bare kuet? Tenker folk som meg: At de bare vil frem, gir faen, ikke vil ødelegge sine få ferieuker? At de ikke vil risikere noe med å snakke ut, tenker heller sitt. Jeg vet ikke, og jeg våger ikke å spørre der jeg sitter.

Jeg forsøker et eksperiment. Ber om en babyflaske med rødvin. Får den. Lurer på om jeg skal ta på meg masken mellom hver slurk. Det er omtrent en time til vi lander i en europeisk storby. Jeg mener at en såpass god flaske fortjener minst førti minutter. Munnbindet henger i det ene øret.

For en time siden lagde en dame en scene fordi jeg ikke hadde tatt på meg munnbindet. Jeg tok det på og smilte. Håpet flyvertinnen så det bak masken. Krise avblåst. Nå sitter hun og slafser og smatter to meter fra meg. Jeg snur meg mot vinduet. Nipper til vinen. Tenker: Hva faen skjedde i 2020?

Jeg har jo med mine egne to øyne sett at munnbindet bare er moral. At det faktisk er mindre renslig å bruke det enn å la vær. Hvorfor reise vi oss ikke opp og kaster munnbindet? Den er lett å svare på. Konsekvensene for et lite og forglemmelig menneskeliv er enorme for mennesket som lever det, som bare vil leve, reise, ha det bra, besøke venner og familie.

Hvis jeg reiser meg opp og sier det kanskje mange tenker nå så blir det huskestue. Og jeg blir sikkert kastet av flyet. Ferien avblåst med en saftig bot og mulig innreiseforbud.

Siden jeg ikke er noen i verden, bare viktig for de som bryr seg om meg, så lar jeg være. Men det gjør vondt i kroppen, hodet og det som kanskje er sjelen å lyve sammen med så mange andre. For jeg tror vi er enige.

Eller?