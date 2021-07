annonse

Tidligere Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande forsvarer ytringsfrihet, selv om den er ubehagelig.

– Ytringsfrihet – det er vel alle for … Også når det er ubehagelig? skriver hun på Facebook, og legger til at hun som maktmenneske skal tåle kritikk:

– Vi som har vært politikere må selvsagt tåle kritikk, selv om vi av og til oppfatter den som både urettferdig, urimelig og full av løgner. Fordi vi har makt er rollen vår ikke å kneble kritikken, men å møte den.

Hun skriver at hun nærmest kløp seg i armen da det var kunstnernes organisasjoner som for noen dager siden gikk sammen for å si at i kritikken av kunsten – da gikk ytringsfriheten for langt.

– Hva i all verden? Er det kunstnernes rolle å si at ytringsfriheten ikke gjelder de som er kritiske til kunstnerens organisasjoner?

Grande var ikke like glad i ytringsfriheten da Resett brakte saken om hennes atferd i bryllupet til Ola Borten Moe frem i norsk offentlighet i 2018.