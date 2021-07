annonse

Det er mulig dette er en kuriøs nyhet, men den kommer fra Norsk Automobil-Forbund (NAF).

Selv i likestilte Norge er bilholdet i familien ofte noe far tar mest ansvar for.

Hele én av tre av mennene i undersøkelsen som Norstat har gjennomført for NAF, oppgir at de ikke vet hvor mye taklast de kan ha på sin bil. Blant kvinner svarer nær halvparten at de ikke vet.

– Kjønnsforskjellene er en ting, men det er tydeligvis lav kunnskap om hvor mye man kan pakke på taket av bilen når man skal på sommerferien, slår Sødal fast. – Folk må huske at det er ikke ubegrenset hva man kan pakke på taket. Laster du for tungt i skiboksen eller på takstativet kan det gå på trafikksikkerheten løs, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Skiboksen har sine begrensninger

For mange barnefamilier er skiboksen et kjærkomment ekstra bagasjerom på ferieturen. Det er helt fint å bruke den, men da må man være klar over tre vektbegrensninger:

Hvor mange kilo takboksen tåler?

Hvor mange kilo takstativene tåler?

Hvor mange kilo selve biltaket tåler?

Svaret på de to første finner du i produktinformasjonen til takboks og takstativ, mens hva selve taket på bilen tåler, skal du finne i bilens instruksjonsbok eller i vognkortet.

– Det er den laveste vektgrensen av disse tre som gjelder når du pakker bagasjen til sommerferien, sier Nils Sødal.

NAF oppfordrer til å pakke sikkert inne i bilen også

Det er ikke ubegrenset med plass inne i bilen heller. Derfor er det viktig å bare pakke det viktigste og ikke ta med alt for mye bagasje. Usikret last i bilen er en fare for trafikksikkerheten.

De aller fleste nyere biler har festepunkter for stropper i bagasjerommet.

– Husk å gjøre klar stroppene før du pakker bilen. Fest dem i festepunktene i bagasjerommet før bagasjen legges inn, sier NAF-rådgiveren.

Den tyngste bagasjen skal du pakke nederst i bagasjerommet og så langt fremme mot seteryggen som mulig. Pakk de mindre tingene rundt de store tunge koffertene eller bagene og stropp alt fast til slutt.

– Bruk litt ekstra tid på dette så dere kommer vel frem til reisemålet. Husk også å ikke ha harde løse gjenstander inne i bilkupéen. Nettbrett og løse mobiler er ikke bra. Skal de brukes, må de sikres, avslutter Nils Sødal.