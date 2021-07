annonse

Rasmus Hansson fra MDG mener at Norge selger olje og gass, og er ansvarlig for klimakatastrofen. Olje- og energiminister Tina Bru kaller utspillet for pinlig.

– Den økte globale oppvarmingen vår CO₂ skaper er norsk. Norge bidrar direkte fysisk til, og tjener enorme summer på, klimakatastrofen som nå ødelegger stadig flere menneskers liv. Vårt ansvar er norsk, skriver Hansson i en epost til Dagbladet.

Han sier at vi har verdens rauseste oljeskattepakke og rekord etter rekord i tildeling av nye oljelisenser, og at det gjør Erna Solberg, Tina Bru og stortingsflertallet Norges klimaansvar større og større. Han mener videre at de som rammes av ekstremvær på grunn av global oppvarming, bør kreve erstatning av blant andre Norge.

Men Olje- og energiminister Tina Bru (H) er ikke helt enig med Rasmus Hansson.

– Dette er kjente toner fra MDG. De pleier å gjøre dette: Når det skjer store naturkatastrofer rundt omkring i verden, prøver de å skylde på oss, og holde oss nærmest personlig ansvarlig. Det faller selvfølgelig på sin egen urimelighet, sier Bru, og legger til sin personlige vurdering:

– Jeg synes rett og slett at det er ganske pinlig å komme med sånne angrep.

Bru sier også at MDGs syn på olje og gass er ingen nyhet.