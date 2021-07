annonse

Gettr heter den nye sosiale mediaplattformen startet av den tidligere talsmannen for Donald Trump, Jason Miller.

Appen, som du kan finne på Gettr.com, ble lansert i det stille torsdag i forrige uke, og er et alternativ til Big Tech-nettsteder, skriver Politico.

Gettr hevder å «bekjempe Cancel Culture, fremme sunn fornuft, forsvare ytringsfrihet, utfordre monopol på sosiale medier og skape en virkelig ideell markedsplass». Appen er for øyeblikket i beta-form og ble offisielt åpnet 4. juli på USAs nasjonaldag.

Trumps tidligere talsmann, Jason Miller, leder plattformen. Tidligere kampanjetalsmann Tim Murtaugh er konsulent.

Miller ble intervjuet av NewsMax om Gettr og president Trump:

Former Trump Adviser Jason Miller gives insight on former President Trump's rally, indictments, and the launch of GETTR. pic.twitter.com/KGLloHJcsu

— Newsmax (@newsmax) July 6, 2021