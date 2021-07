annonse

annonse

Vi trenger dere.

Resetts har i løpet av livsløpet, som startet i august 2017, gått med over fire millioner kroner i underskudd.

Men vi snudde skuta i 2020 og fikk et overskudd på 425.000 kroner.

annonse

Vi må prøve å klare overskudd i årene som kommer også, men det avhenger av dere. Det siste halvåret har vi ikke laget slike artikler som dette. Vi har unnlatt å «tigge» penger. Men det har vi også merket konsekvesene av. Sammenliknet med samme tid i fjor har dere gitt oss litt over én million mindre i 2021.

På denne tiden i fjor lå vi med et overskudd på 550.000 kroner, hittil i år er vi i underskudd med 109.000 kroner. Årsaken til at det ikke er verre, er at vi også har kuttet kostnadene ytterligere.

Vi vet at mange av dere helt åpent sier at dere trenger disse påminnelsene for å huske å donere, så herved er den levert. Vi trenger deres støtte fortsatt!

annonse

Vi vil spesielt oppfordre dere til å støtte oss gjennom abonnementsordningen, av (spesielle) årsaker som vi skal fortelle dere i august.

Vi ønsker flest mulig over på abonnement, og vi håper virkelig dere kan se verdien av Resett og det vi gjør. Et abonnement på Resett koster under halvparten av det en lokalavis, Nationen eller Vårt Land tar, og enda mindre sammenliknet med Klassekampen, Aftenposten eller DN.

Men inntil vi finner mer varige løsninger på finansieringen av Resett, trenger vi at dere «holder koken» og også støtter oss på Vipps 124526, over bankkonto 1503.94.12826 og SMS (“Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.)

Og ikke minst at dere tegner abonnementer og gjerne som VIP eller VIP+.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474