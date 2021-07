annonse

Sylvi Listhaug fikk så hatten passet da hun sa at at pandemien har avdekket hull i integreringen.

Men fra Aftenposten er tonen litt annerledes:

– Men Listhaug har rett i det mest sentrale. Nemlig at pandemien har avdekket hull i integreringen. Språkutfordringer er et av dem, ifølge ekspertutvalget. Utenlandsreiser var et stort problem. Pandemien har også vist mangler i myndighetenes strategi for å nå frem til alle i en sammensatt befolkning, skriver Aftenposten i en leder.

– Mangelfull integrering og svikt i kunnskap gir dårligere beredskap. Det er i alles interesse å lære av erfaringen for å gjøre den bedre. Men ikke bare det. Pandemien er ikke over. Vaksineringen må lykkes. Kunnskapen må brukes nå.

Aftenposten skriver at smitten har vært høy i enkelte grupper med innvandrerbakgrunn. Det har vært alvorlig for Oslo, og også for landet som helhet. Avisen fremholder at vi må prøve å forstå hvorfor.

– Lenge var forklaringen, blant andre fra byrådsleder Raymond Johansen, at det handlet om sosioøkonomiske forhold. Altså at mange med innvandrerbakgrunn bor trangere enn andre og jobber i yrker som er mer utsatt for smitte. Men langt ut i pandemien kom Folkehelseinstituttet med en analyse som viste at slike forhold bare forklarer litt av ulikheten, skriver Aftenposten.