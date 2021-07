annonse

Politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen, tror kloden koker. Han mener også at regjeringen bare er opptatt av olje, og at de angriper MDG som en avledningsmanøver.

– Vår statsminister Erna Solberg og hennes kumpaner virker likevel langt mer opptatt av klimaforkjemperne i Miljøpartiet De grønne. Bekymret som hun er for bilens kår i storbyene, skriver han i Dagsavisen, og gjør seg noen tanker i varmen:

– Sommeren er her! Ny varmerekord! Slik dekker mediene langt på vei den stadig hetere katastrofen som smyger seg innover oss som et dødelig lavtrykk.

Lars West Johnsen påpeker at en hetebølge nå feier over Nordkalotten, og at det aldri før er målt så høye temperaturer på så nordlige breddegrader. Det tar han som et tegn på at kloden koker.

– Men våre fremste politikere møter heten med iskald rasjonalitet. Det er gått fem år siden Parisavtalen ble undertegnet. Håpet om å nå målene om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader, svinner for hver dag som går, skriver han, og vil ha slutt på olje:

– Regjeringen har ingen planer om å stoppe oljeletingen. Enda mer olje er bensin på klimabålet som nå svir i nord. Men oppmerksomheten rundt dette, er ukomfortabel. Da er det bedre å skyte budbringeren, De grønne.

Han mener at Erna Solberg driver et kalkulert spill på fordommene om MDG som uansvarlige vaksineskeptikere og folk med farlige alternative tanker.

– Ingen vil ha dem på vippen i Stortinget fra høsten av med lite annet på blokka enn å redde verden. Det betyr å stoppe norsk oljeutvinning og -leting så fort som mulig, skriver han, og legger til:

– Det meste effektive klimatiltaket klimasinken og oljebillionæren Norge kan gjøre, er nok å plassere MDG som klimaombudsmann på Stortinget med en solid gruppe til å legge vekt bak krava.

