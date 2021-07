annonse

– Islam er noe dritt, sa 16 år gamle Mila. Deretter måte hun leve på hemmelig adresse.

Nå er 11 menn dømt i Frankrike for å ha trakkasert og truet henne.

Det var i 2020 det skjedde. Mila var på Instagram og diskuterte musikk med noen av sine følgere. Mila var nokså ny på skolen, men ble raskt populær. Hun hadde utstråling og talent og la ut musikk på YouTube, mange så på og likte det. Hun ble rett og slett en liten lokal stjerne, skrev Erling Martinsen i en artikkel i Resett i februar 2020.

Mila hadde en selvsikker utstråling, og hun var modig nok til å være åpen om sin lesbiske legning.

En ung mann kommenterte kroppen hennes og maste om hennes alder. «Han begynte å fornærme meg», sier hun. Han anklagde henne så for å være «rasist».

Mila avviser tilnærmelsene. Da kom skjellsordene fra den unge mannen.

Han kritiserer henne i «Allahs navn» for å være et «ludder» og en «skitten lesbe». Mila ble rasende, og svarte med en kort video. I videoen ytrer hun blant annet at hun «hater religion», og om islam sa hun:

«I koranen er det bare hat, og islam, det er noe dritt (…) Jeg er ikke rasist, overhodet ikke. For man kan ikke være rasistisk mot en religion, men jeg sier det jeg mener».

«Deres religion er noe dritt, og jeg stikker fingeren opp i ræva på deres gud. Takk, farvel».

Hundrevis av drapstrusler haglet deretter inn på sosiale medier. Franske myndigheter svarte med å starte to etterforskning av så vel Mila for «hatefulle ytringer» og andre for trakassering og trusler mot henne.

Saken skapte debatt i Frankrike og støtten til Mila var halvhjertet.

– Krenkelse av religion er et angrep på trosfriheten, lød det fra Frankrikes justisminister, sosialisten Nicole Belloubet.

Ségolène Royal, tidligere miljøvernminister for sosialistpartiet kalte Milas utsagn for et eksempel på manglende «respekt, dannelse og kunnskap».

Mila måtte få politibeskyttelse og har byttet skole flere ganger.

Dømt

En fransk domstol har nå dømt 11 av 13 mennesker i saken.

Dommen er den første av sitt slag etter at Frankrike opprettet en ny domstol i januar med fokus på internettkriminalitet, skriver ABC Nyheter.

De dømte fikk fengselsstraff i fire til seks måneder og fikk en bot på ca. 15.500 hver.

Dommer Michel Humbert hadde følgende kommentar,

− Sosiale medier er som gatene. Når du passerer noen på gata fornærmer du dem ikke, truer dem ikke eller gjør narr av dem. Det du ikke gjør på gata, skal du heller ikke gjøre på sosiale medier, skriver nyhetsbyrået AP.

Mila er fornøyd med dommen.

– Jeg hadde ventet verre, sa hun og oppfordret til fortsatt kamp mot netthets.

– Vi skal fortsette kampen