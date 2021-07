annonse

I dag starter en ti dager lang undersøkelse av fergen Estonia som sank i 1994.

Den svenske havarikommisjonen vil gjennomføre et ti dagers forprosjekt for å avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige for å få undersøkt de tidligere ukjente hullene i vraket ordentlig. Disse foreløbige undersøkelsene vil bli etterfulgt av en større undersøkelse som den svenske havarikommisjonen anslår vil bli fullført våren 2022, skriver NTB.

Et svensk og et estisk skip forlot sine hjemhavner torsdag for å delta i forundersøkelsen. Data om forliset og bunnforholdene skal samles inn med ekkolodd og sonarutstyr.

Dataene skal senere visualiseres med hjelp fra forskere på Stockholms universitet, et arbeid som kan ta opp til tre måneder. En undervannsrobot med kamera skal dessuten ta bilder.

– Den hovedsakelige fotodokumentasjonen planlegger vi til våren. Det er blant annet fordi siktforholdene pleier være best da, sier Jonas Bäckstrand, som leder ulykkesgranskingen i havarikommisjonen.

Dokumentar førte til nye undersøkelser

Bakgrunnen for undersøkelsene er at et tidligere ukjent hull i skroget på Estonia ble avslørt i den prisbelønte dokumentaren Estonia – funnet som endrer alt, som hadde premiere høsten 2020. Produsentene valgte å sende dykkere ned til vraket selv om stedet var fredet.

Undersøkelsene som nå er i gang, er blitt mulig etter at den svenske loven om gravfred er endret slik at det nå er lov å dykke ned til skipet på oppdrag fra myndighetene.

MS Estonia gikk ned 28. september 1994, da det var på vei fra Tallinn til Stockholm. 852 mennesker omkom. Overlevende og pårørende har kjempet lenge for en ny etterforskning av det som skjedde.