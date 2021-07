annonse

annonse

Mener at dollar-dominansen vil føre til at USA forblir verdens dominerende makt og eneste hegemon i minst et århundre framover.

Dette er andre del av Resetts intervju om hva som gjør dollaren til verdens ubestridte reservevaluta med den amerikanske politiske konsulenten Albert Marko.

Denne delen tar for seg det geopolitiske fordelene som dollaren gir USA, hvile risikoer dollarens dominans utgjør for det internasjonale systemet, dollarens tilknytning til gjeldsnivåer i USA, andre potensielle utfordrere, og hva som må til for at dollaren mister sin status som verdens ubestridte reservavaluta.

annonse

Første del av intervjuet kan leses her.