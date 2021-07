annonse

Politisk analytiker og konsulent mener at den amerikanske dollaren vil forbli verdens ubestridte reservevaluta i minst ett århundre til.

Albert Marko er en politisk analytiker og konsulent basert i Miami, Florida, USA. Firmaet hans, Intelligence Quarterly, selger sine tjenester til finansforetak. Det spesialiserer seg på å analysere hva som skjer i politikken og hvordan disse hendelsene påvirker den økonomiske og finansielle verdenen.

Marko opplyser at han blant annet analyserer hvor det er mest sannsynlig at verdens regjeringer plasserer pengene sine. Denne informasjonen selges videre til finansforetak, som bruker den når de skal gjøre sine investeringsbeslutninger.

Marko opplyser ha et bredt nettverk av kontakter i den amerikanske regjeringen og andre regjeringer i Europa, spesielt innen handelslogistikk. Han konsulterer individer som har vært – og er – dypt involvert i europeiske og amerikanske handelsavtaler, som skal gi ham en fordel over andre når han analyserer politiske hendelser og problemer.

I en tid hvor flere og flere stiller spørsmål ved levedyktigheten til dollaren som verdens ubestridte reservevaluta, er Marko kjent for å være sterk i troen på at det nærmest er umulig at dollaren erstattes an en annen valuta – fiat eller digital – i all overskuelig fremtid.

I et lengre intervju med Resett, legger han frem sine argumenter. Grunnet kompleksiteten til temaet, kreves det nok en viss grunnleggende forståelse av økonomi for å forstå argumentene. Grunnet lengden til intervjuet, blir det delt opp i to deler.