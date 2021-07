annonse

For demokratene og venstresiden er det snakk om å være tilstrekkelig «woke» og lære barn om diskriminering, slaveri, historisk urettferdighet og systemisk undertrykkelse i USA. For høyresiden og republikanerne er kritisk raseteori indoktrinering og en konfliktfremmende ideologi som skaper motsetninger og konflikt i USA.

Distriktet Loudoun County i Virginia har vært i fokus om kritisk raseteori de siste ukene etter at flere foreldre protesterte og gikk til sak for å å fjerne ideologien fra pensum. Foreldremøter har utartet i bråk og gjensidige beskyldninger.

Anledningen var et offentlig skolestyremøte der pensum skulle diskuteres. Foreldre mener skolen lærer bort pensum som «promoterer rasisme», fører til diskriminering mot hvite mennesker og har en «nymarxistisk agenda».

President Trump vedtok i 2020 å ta initiativ for å kutte føderal finansiering av programmer knyttet til kritisk raseteori.

Hans administrasjon mente teoriene «skapte splittelse» og «spredte rasisme». Teoriene er knyttet tilbake til marxistisk inspirerte studier hvor fokus er på dominans og undertrykkelse. At all sosial praksis koker ned til en kamp om makt og hvor grupper står mot grupper. Feminisme ble et studium som tidlig baserte sine teorier på denne typen analysemønster.

For den venstreorienterte avisa Klassekampen er kritisk raseteori «en akademisk disiplin fra 1970-tallet» og et «teoretisk rammeverk som forskere bruker for å undersøke hvordan særlig juridiske institusjoner viderefører rasisme».

Arizona er foreløpig siste delstat som tar et oppgjør med de nymarxistiske teoriene. I en pressemelding opplyser delstatens republikanske guvernør Doug Ducey at han har understrevet en lov som forbyr kritisk raseteori som påstår at folk er «iboende rasistiske, sexistiske eller undertrykkende, enten bevisst eller ubevisst» fra å bli undervist i Arizonas offentlig skoler og i andre etater.

– Her i Arizona skal vi fortsette å være ledende inn utdannelse og lære bort viktige historiske hendelser nasjonens historie, fortsatt Ducey, ifølge Fox News.

Så langt har minst 27 delstater foreslått ulike lovforslag som skal begrense formidlingen av kritisk raseteori, ifølge Klassekampen. Det gjelder blant annet Florida, Texas, Idaho, Montana, Iowa, Tennessee, Oklahoma og nå altså Arizona.