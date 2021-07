annonse

Høstens stortingsvalg byr norske velgere på kun dårlige valgmuligheter. Det eneste garanterte utfallet er en regjering som er enda dårligere enn dagens.

Det nærmer–seg valg i Norge. Etter halvannet år med de mest inngripende innskrenkningene av nordmenns friheter siden andre verdenskrig, skulle en kanskje tro at et kollektivt raseri hadde bygget seg opp blant befolkningen. Men den gang ei. Tvert om har nordmenn lydig gått ut på balkongen og applaudert for myndig­hetene som har stengt dem inne, når det liberale kommentariatet har bedt dem om å gjøre det.

Heldigvis er Norge i en så privilegert særstilling at store deler av befolkningen kan slutte å jobbe uten at landets kritiske infrastruktur stopper opp. Paradoksalt nok er mange nordmenn etter pandemien rikere enn de noen gang før har vært.

Likevel, selv om dødstallene fra Covid-19 har vært lave og den økonomiske byrden av samfunnsnedstengning har blitt båret av staten, bør man være veldig forsiktig med hvilke politiske lærdommer man trekker fra pandemien.

Norges «koronasuksess» skyldes flaks, ikke dyktighet. Da koronaviruset meldte sin ankomst i begynnelsen av 2020 ble både regjering, helsemyndigheter og NAV tatt med buksene nede. Ingen beredskapsplanlegging var på plass, tross konkrete advarsler am høy risiko for pandemi og legemiddelmangel i gjentatte trusselbilderapporter fra DSB – senest i 2o19.

Uten planlegning blir det panikk når krisen oppstår. Det forklarer myndighetenes kaotiske kriserespons. I hui og hast valgte Norge (i likhet med mange andre europeiske land) å følge Kinas autoritære eksempel og stenge samfunnet ned. Grunnloven ble kastet ut stortingsvinduet og erstattet av ekstraordinære dekreter om Hytteforbud og Karantenehotell. Regjeringens «Smitteflopp»-app og Erna Solbergs ubrukelige pustemaskiner ble komplette fadeser.

I et Marie-Antoinette-øyeblikk oppfordret Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen nedstengte bedrifter til å utbetale lønninger på forskudd til permitterte ansatte, da NAV ikke hadde kapasitet til å behandle flommen av dagpengesøknader – selv om det er nettopp for å verne mot slike kriser at Norge har en velferdsstat og at NAV eksisterer. I det globale vaksinasjonsskappløpet har Norge vært en sinke; det eneste landet naivt nok til å sette sin lit til EUs felles vaksineinnkjøpsprogram, (som selv Angela Merkel gikk bak ryggen til for å sikre vaksiner til Tyskland først).

I et bredere perspektiv er fasit etter åtte år med «ikke-sosialistisk» regjering under Erna Solberg er en oppsvulmet stat, som koster stadig mer, uten at borgerne får stort mer igjen for det. Der norske politikere i fordums tid fikk mye ut av lite, får dagens politikere lite ut av mye.

Høyres store prestisjeprosjekt med kommune- ­og fylkesreform hadde som mål å effektivisere offentlig sektor, men har istedet bare ledet til mer pengebruk, nye lag med byråkrati og et Norgeskart som ikke er til å kjenne igjen – med tåpelige nynavn som Viken og Vestland. For fire år siden gikk høyrepolitikere rundt og lovet milliarder i “besparelser” fra disse reformene. Det budskapet er i det stille blitt begravet i god tid før høstens valgkamp.

Istedet har Høyre og regjeringspartner Venstre valgt å benytte det lille de har igjen av politisk kapital på å promotere en halvbakt rusreform, som om det er det mest presserende politiske prioriteringen Norge­ står overfor i dag. Det viser bare at regjeringen styres mer av hva som dis­kuteres rundt cafébordene på Grünerløkka enn de reelle behovene til borgere og bedrifter rundt omkring i landet.

Norge er fortsatt et godt land å leve i. Men det er ikke på grunn av god politikk, men på tross av våre politikere. De siste par tiårene har norske politikere snarere bidratt til å gjøre Norge til et dårligere land enn det kunne og burde vært. Politiske prestisjeprosjekter som masseinnvandring, bistandsbonanza, utenlandskeide monstermaster nedover Norske­kysten og utenlandskabler som gir billigere strøm i Brüssel og Berlin i bytte mot dyrere strøm i Norge, har alle bidratt til å gjøre nordmenns levestandard lavere enn tilfellet ville vært om norske politikere hadde satt norske interesser først.

Uten politisk stormannsgalskap og visjoner om å være en humanitær stormakt – med dertil toppjobber i internasjonale organisasjoner for norske eks-politikere – kunne Norge fått mye mer ut fra sitt velsignede utgangspunkt. Det er det viktig å ikke glemme. Man må ikke sammenligne Norges relative overflod med andre land, men med det Norge som kunne vært, om norske politikere hadde hatt bena mer plantet på jorden.

Når norske politikere kommer og roper “Reform”, “modernisering” eller “effektivisering”, bør man ha den konservative britiske statsministeren Lord Salisburys advarende ord i bakhodet: “Hold all innovations and new ways suspicious. Whatever happens will be for the worse and therefore it is in our interest that as little should happen as possible”. Regionreform av Norges mangslungne land kan sikkert se forlokkende ut på papiret. Men vår tids politikere og embedsverk har ikke gjennomføringsevnen til å ta teorien fra tegnebrettet og sette den ut i praksis uten at det blir et salig og kostbart kaos. Da, i Salisburys ånd, hadde det vært bedre å ikke gjøre noen ting til å begynne med..

Heri ligger selvsagt Senterpartiets store appell. Trygve Slagsvold Vedum lover ingen ambisiøse reformer r nye ideer eller smartere løsninger. Bare å bevare Norge mest mulig slik det er. Det er en mer enn høy nok ambisjon. En Høyre/FrP/Sp-koalisjon hadde vært det beste Norge kunne håpe på. For det er den alliansen som ville gitt den mest edruelige og minst utopiske politikken. Men enn så lenge virker avstanden mellom partiene å være uoverkommelig.

Dessverre er årets Stortingsvalg politikkens svar på sjakkens Zugzwang; en situasjon der alle mulige trekk vil føre til en verre stilling enn status quo.

Selv om Jonas Gahr Støre i likhet med den franske tegneserie­figuren Iznogood har en egen evne til å rote det til for seg selv på oppløpssiden, akkurat idet han er i ferd med å kuppe makten fra kalifen, skal det mye til for å stoppe ham fra å bli statsminister denne høsten. Nominell og seremoniell statsminister i det minste. Men kanskje ikke de facto statsminister. For det foruroligende er at de politiske premissleverandørene for en Regjeringen Støre ikke vil hete Jonas Gahr, men Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken. Støre har som regel bedre saksforståelse og mer fornuft enn de to. Men Moxnes og Lysbakken er begge mye kløktigere enn Støre til å kjenne pulsen på tidsånden, ta sakseierskap i samfunnsdebatten og definere den politiske agendaen – før Støre omsider kommer diltende etter til den radikale duoens noter.

Likevel er en vinglete og handlingssvak Støre-regjering kanskje det beste, eller minst ille, valgresultatet man kan håpe på i høst. For det er heller ingen grunn til begeistring for fire nye år med Erna Solberg som statsminister. Med gjenvalg vil Høyre bare fortsette å råtne på rot og det vil neppe bli rom for en blokkrokade som får Sp over til borgerlig side. Både Høyres og Fremskrittspartiets stortingsbenker er overmodne for fornyelse. Heller før enn siden. De har sittet der for lenge for noe godt de har gjort i det siste.

Så er spørsmålet om det finnes et fundament å bygge opp igjen fra, eller om arven etter Erna er en norsk høyreside som ligger helt i ruiner.