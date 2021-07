annonse

For noen uker siden var det oppslag om manglende donasjoner til Fremskrittspartiet. Nå er situasjonen bedre.

Per 1. juni hade Frp kun fått inn 175.000 kroner i pengegaver, mindre enn PDK. Nå er beløpet mangedoblet, på grunn av én mann. Også andre borgerlige partier er tilgodesett.

I et intervju med DN opplyser Stein Erik Hagen at familien hadde donert 3,5 millioner kroner til Høyre og én million kroner til både Venstre og KrF. Og til slutt, de siste dagene, hadde familien også donert to millioner kroner til Frp.

Totalt har familien gitt bort 7,5 millioner kroner for å hindre rødgrønn valgseier 13. september, skriver DN.

– Jeg er særlig opptatt av å få Venstre og KrF over sperregrensen, sier Hagen.

Han har hatt møter med alle partier for å høre hva pengene går til.

– Vi deler ikke ut blankosjekker, vi vil vite hva de bruker pengene til. Vi stiller ingen betingelser eller blander oss inn i politikken, men vi mener en borgerlig regjering er det beste for Norge.

Klassekampen har spurt partiene om hva samtalene med Hagen dreide seg om.

«Vi er glade for at Stein Erik Hagen ønsker å bidra til fortsatt borgerlig regjering. Han har blitt orientert om hovedtrekkene i våre valgkampplaner, men har som han selv sier ikke knyttet noen politiske betingelser til midler som er gitt til Høyre. Det gjør naturligvis ingen av dem som gir penger til vår valgkamp,» svarer generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Fremskrittspartiet har ikke besvart Klassekampens henvendelser.

Hagen sier til DN at han har lagt spesielt merke til at Sosialistisk venstreparti (SV) har foreslått 70 prosent arveavgift på formuer over 100 millioner kroner.

– Da er det bare å pakke sammen og dra, sier Hagen.

Stein Erik Hagen er ifølge Kapital Norges 7. rikeste person. Men han har allerede gitt bort store deler av formuen til sine barn.

7,5 millioner er kansje å regne som lommerusk for Hagen. Han skal være god for 33 mrd kroner ifølge Kapital.