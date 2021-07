annonse

annonse

Det er ikke bare i Norge at interessen for de grønne er dalende. Det skjer over hele Europa. Greta Thunberg har blitt 18 år, og nå begynner mange av de skolestreikende å nærme seg alderen for stemmerett – men det gir ikke noe utslag ved valg.

– Pandemien har hatt en effekt på de grønne partienes oppslutning. Vi som velgere er notorisk dårlige til å ha oppmerksomheten rettet mot flere saker samtidig, sier professor i statsvitenskap Simon Matti ved Universitetet i Luleå til Energi og Klima.

Han har forsket på Greta Thunberg-effekten og sier at man fant lite av den når det gjaldt velgere:

annonse

– Et annet forhold er at klimaspørsmålet i Sverige, men også i andre EU-land, er blitt mainstream politikk. Det er ikke lenger en spesifikk sak for de grønne partiene. Andre partier er tvunget til å ta disse spørsmålene på alvor. Det gjør at plassen for de grønne partiene minker, sier han.

Les også: MDG vil ha Greta Thunberg til Stortinget

Den grønne bølgen var noe nytt og spennende for byradikalene. Mørkerødt er ikke så hyggelig om en skal leve ut et urbant liv. De mange med bullshitt-jobber i organisasjoner og media samt kunstnere på statslønn, som synes det er kjedelig å skamme seg over luksus, for dem blir SV og Rødt ganske trist. Da må de gå i umoderne klær, skjule livets gleder og late som om de liker fattigdom. For de grønne derimot er det greit å kjøre Jaguar, slik som MDG-Lans firmabil, bare den går på strøm. Som grønn kan en også flotte seg med dyr vin på restaurant, bare den er økologisk. Sånn sett var det en ny bølge for de som følger med i tiden. Men bølger har det med å dabbe av når det begynner å strømme på med de som skal sette sin farge på saken, slik som vaganere og pride. Personer som liker å fremstille seg som ofre og at kritikk er hat.

annonse

Les også: Greta Thunberg nok en gang nominert til fredsprisen

Energi og klima lister opp en rekke europeiske land der de grønne taper terreng. De nevner også Norge. Miljøpartiet De Grønne vaker rundt sperregrensen, og det er stortingsvalg til høsten, for to år siden oppnådde MDG 6,8 prosent ved kommunevalget. Det var partiets beste valg.

Greta Thunberg dukket som den grønne frelser, nåtidens Jeanne D’Arc. Hun satt foran den Svenske riksdagen med et skilt at hun streiket for klima. Det traff hjertene til de som føler at været er et tegn på dommedag. Hun ble medias yndling, og at det hele var organisert ble ikke nevnt. Folk liker å bli lurt, så da var det bare å kjøre på.

Å få unger til å skulke skolen er ikke så vanskelig, men det var i 2019. Greta seilte over Atlanterhavet med en prinsen av Monaco og talte i FN. Det var store greier der hun møtte masse berømtheter og så seilte hun tilbake til Klimatoppmøtet i Madrid. Men mye vann har rent i havet siden den gang.