Nestleder for Demokratene, Vidar Kleppe, langet ut mot de etablerte partiene og tror at hans eget parti vil overraske stort i høstens stortingsvalg.

Kleppe er intervjuet av Dagbladet i forbindelse med de gode resultatene på de siste meningsmålingene. Vestlendingen fortalte at Demokratene er et parti som «setter Norge først» og at folk kommer til å stemme på Demokratene fordi de er «lei av de globalistiske partiene på Stortinget».

– Demokratene er en folkebevegelse som har fått nok av de etablerte partiene, som lover og lyver, og som aldri holder sine løfter. Vi kommer til å bli den store overraskelsen når stemmene er talt opp den 13. september. Drømmen er å havne på vippen, for da skal stortingspolitikere stå tidlig opp og legge seg seint.

– Jeg er klar i fra første dag, og jeg har åtte års erfaring fra stortinget fra før, sier Kleppe som legger til at han gleder seg til å representere det norske folk.

Norgesrekord i bompenger

Vestlendingen, som representerte Frp i en årrekke, refset deretter sitt tidligere parti.

– Den største forskjellen mellom Demokratene og Frp er at vi mener at Norge skal styres av nordmenn i Norge. Vi vil ikke inngå i noen svære internasjonale avtaler. Vi skal ikke la oss styre av EU og EØS og Schengen. Både EU og EØS går Fremskrittspartiet inn for.

– Vi er veldig for at vi skal ha biler i Norge, det sier Frp de er for. Men når de satt i regjering så satt de forsyne meg ny norgesrekord i bompenger hvert eneste år. Du kan ikke si en ting til velgerne og gjøre noe helt annet når du kommer i posisjon.

Kleppe forteller videre at ikke har noen norske idealer i norsk politikk, men at han har sansen for Nigel Farange, og at han likte Ronald Reagan da han levde.

Han sa også at det første han vil gjøre om han kommer inn på Stortinget, er å gi et løft til alderpensjonister og uføretrygdede.

Solberg-stikk

Demokratene fikk en oppslutning på 3,1 prosent i en meningsmåling som ble utført av Ipsos for Dagbladet i forrige uke. Det er nok til å få inn et mandat på Stortinget til høsten.

Kleppe uttalte at målingen var fantastisk, men hevdet at partiet trolig er enda større enn målingene viser.

En av de som ikke er begeistret for Demokratenes fremgang er statsminister Erna Solberg som ber folk stemme på andre enn Kleppe.

– Jeg tenker at det finnes mange flere og bedre partier å stemme på enn Demokratene, sa hun til Dagbladet i forbindelse med målingen.