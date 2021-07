annonse

– Barns sikkerhet trumfer hensyn til retten til å være anonym. Pedofile og overgripere utgjør en trussel mot samfunnet, slo Jahnsen fast under rettssaken.

Jahnsen oppsøkte 16 personer og skal blant annet ha lagt bilder av overgrepsdømte i postkasser og skrevet ting som «Nabovarsel. Voldtok venninnen til datter’n sin som var på overnattingsbesøk».

Han ble kjent som «Nabovarsleren».

Jahnsen konstaterte at det han har gjort er å kjempe for trygge barn og nabolag.

– Jeg lurer på om overgreps og voldtektsmenn tenker over hvilke ringvirkninger de påfører, svarte han.

Jahnsen (40), som er del av duoen i podkasten til Mannegruppa Ottar og tidligere utøver i kampsporten MMA, erklærte seg ikke skyldig i alle punkter i tiltalen, bortsett fra et punkt hvor han uriktig skal ha identifisert seg som overgrepsdømt.

Nå er dommen klar.

– Han fikk ett år og tre måneders ubetinget fengsel, noe som er tre måneder mindre enn hva aktor ba om, bekrefter Jahnsens forsvarer, Ole Magnus Strømmen til TV 2.

Jahnsen ble ifølge TV 2 domfelt for 37 tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 266, hensynsløs adferd, og for ett tilfelle av brudd på straffelovens paragraf 667, som er krenkelse av privatlivets fred.

Han ble også dømt for to tilfeller av trusler, og for hindring av og grov uaktsom vold mot offentlig tjenestemann, samt motarbeidelse av rettsvesenet.

Jahnsen dømt til å betale mellom 15.000 og 20.000 kroner i oppreisning til hver av de «fornærmede» i saken.

– Retten foretar videre en helt nødvendig korreksjon av et helt urealistisk oppreisningskrav hvor det ble krevd oppreisning på nivå med et voldtektsoffer. Kravet på 150.000 ble redusert for de fleste med 90 prosent til 15.000 kroner, sier advokaten.

Beholder 1,8 millioner

Det var samlet inn 1,8 millioner kroner til Jahsen av folk som støttet aksjonene. Disse pengene får han beholde selv om påtalemyndigheten la ned påstand om inndragning.

– Vi er meget godt fornøyde med at retten ikke inndrar penger som er donert fra personer som støtter Jahnsen. Folket står bak Jahnsen og en inndragning ville vært skuffende for svært mange støttespillere, sier advokat Strømmen.