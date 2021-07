annonse

Fredag kveld i Fredrikstad sentrum ble to menn 30- og 40-årene bortvist av politiet for seksuell aktivitet med seg selv og hverandre på et serveringssted.

De ble også anmeldt. Øst politidistrikt ble varslet om hendelsen kl 23.25.

– To menn henholdsvis i 30-årene og i 40-årene anmeldes for seksuell aktivitet med hverandre og hver for seg inne på et serveringssted, opplyser operasjonssentralen.

Politiet foretok først en alvorsprat med de to mennene før de ble bortvist fra Fredrikstad sentrum.